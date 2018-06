Não arrisquem suas vidas, diz Pence, no Brasil, a imigrantes

Mike Pence durante a entrevista coletiva no Palácio do Itamaraty SERGIO LIMA/AFP/JC

"Não arrisquem suas vidas ou a de seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos com traficantes de pessoas. Se alguém disser que podem levar seus filhos, não acreditem. Fiquem com eles. Construam sua vida em seu país natal."

Esse foi o recado do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, dirigido aos migrantes ilegais da América Central, principalmente de três países: Honduras, Guatemala e El Salvador, em meio à crise devido à separação de famílias na esteira da política de "tolerância zero" do governo Donald Trump

"Se não têm condições de entrar legalmente nos Estados Unidos, não venham de jeito nenhum."

Segundo Pence, recentemente os EUA receberam 150 mil migrantes irregulares hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos. "Insistimos que respeitem nossa fronteira", afirmou. "Estamos investindo em segurança na fronteira como nunca antes, e começamos a construir um muro na nossa fronteira sul."

O Congresso americano, disse ele, está tentando "fechar hiatos que servem de atração a famílias vulneráveis". Muitos desse migrantes têm relações com tráfico de drogas e atividades ilegais, afirmou.

O republicano afirmou que os EUA investiram US$ 2,6 bilhões em quatro anos para combater o tráfico de drogas. Os programas de apoio econômico propiciaram a criação de 30 mil empregos. O governo Trump também tem apoiado a formação de pessoas na área judicial nesses países.

"Eles precisam dar passos mais decisivos para combater o tráfico de drogas e a corrupção que enfraquece suas economias", afirmou "Todas as nações do hemisfério precisam ajudar."

Apesar da repressão à entrada ilegal de pessoas, os Estados Unidos são a nação mais aberta a estrangeiros, disse Pence. No último ano, foram recebidos 1,1 milhão de pessoas.