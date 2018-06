Governo brasileiro cogita buscar crianças em abrigos nos EUA

O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral, afirmou ontem, após participar de recepção ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que o presidente Michel Temer falou sobre a possibilidade de buscar as crianças brasileiras que estão em abrigos norte-americanos, após entrarem ilegalmente com seus pais pela fronteira com o México.

Conforme o embaixador, o governo tem a confirmação de que 51 crianças brasileiras estão separadas dos pais em abrigos, mas o número pode ser até maior. Amaral acrescentou que Pence agradeceu, mas não deu uma resposta definitiva sobre a possibilidade de o País enviar um avião da Força Aérea Brasileira.