Legislação que confirma saída do Reino Unido da UE é promulgada

Foi promulgada a lei que confirma a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A medida torna irreversível o processo conhecido como Brexit, que está previsto para acontecer oficialmente no dia 29 de março de 2019.

A legislação aprovada ontem, após assinatura da rainha Elizabeth II, revoga automaticamente a Lei de Adesão do Reino Unido à UE, firmada em 1973, fazendo com que passem a valer as leis do país, em vez da legislação europeia.

Após horas de debates calorosos, o texto acabou sendo aprovado na semana passada pelo Parlamento britânico. O documento original foi apresentado pelo governo da primeira-ministra Theresa May, em julho do ano passado.