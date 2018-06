Após embates, principal projeto de saída do Reino Unido da UE se torna lei

A legislação emblemática da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) tornou-se lei, garantindo que o país não enfrente um precipício legislativo quando deixar a União Europeia, no próximo ano. John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, anunciou na terça-feira (25) que a lei de saída da União Europeia recebeu aprovação Real e se tornará lei no Reino Unido. O anúncio atraiu aplausos dos legisladores pró-Brexit.

O projeto de lei, que traduz milhares de pontos da lei da UE em estatuto britânico, enfrentou uma jornada rochosa pelo Parlamento. Legisladores pró-UE e membros da Câmara dos Lordes tentaram alterá-lo para suavizar os termos da saída do Reino Unido do bloco.

A maioria das mudanças foi derrubada por votos na Câmara dos Comuns. Mas legisladores pró-UE afirmam que tentarão derrotar o governo em outros assuntos relacionados à UE se eles tentarem forçar um "Brexit duro" que poderá separar os laços econômicos entre o Reino Unido e o bloco. A lei do Brexit, como é agora conhecida, também revogará a Lei das Comunidades Europeias de 1972, que levou o Reino Unido à UE.