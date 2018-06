Só 9% dos russos culpam Stalin por mortes na 2ª Guerra

A imagem do ditador soviético Josef Stalin (1879-1953) na Rússia - onde foi considerado, no ano passado, a "figura mais notável da história mundial" - recebeu um novo polimento com a divulgação, nesta quinta-feira, de uma pesquisa de opinião do centro independente Levada.

Só 9% dos russos culpam a liderança de Stalin pelas enormes baixas na Segunda Guerra Mundial, cujo começo, na Rússia, há 77 anos, será lembrado nesta sexta-feira. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a então União Soviética na Operação Barbarossa, um embate que deixou cerca de 27 milhões de soviéticos mortos até 1945.

Em 1991, uma pesquisa semelhante indicou que 36% acreditavam que "a liderança de Stalin agiu sem se preocupar com as vítimas". O índice se manteve estável nos anos 1990 e começou a cair depois que o presidente Vladimir Putin foi eleito, em 2000.

Não por coincidência, a partir de 2009, o índice despenca, passando de 26% para os 9% agora. Um ano antes, Putin havia travado uma curta guerra para manter a ex-república soviética da Geórgia fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - liderada pelos EUA -, ao defender minorias russas étnicas no país.

Significativamente, a pesquisa aponta que 36% acham que o ataque surpresa alemão foi o principal motivo da tragédia. Dos 27 milhões de mortos, segundo o governo russo, 18 milhões eram civis. Sem surpresa, o Levada aponta que 68% dos entrevistados perderam algum parente na guerra e que 81% tiveram algum familiar envolvido.