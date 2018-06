Trump critica democratas por problemas imigratórios dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a tecer comentários negativos sobre os democratas nesta segunda-feira ao dizer que a oposição é a responsável por "todos os problemas" relacionados à questão imigratória em solo americano. O republicano voltou a pedir que uma reforma imigratória seja aprovada no Congresso e disse que deseja que os imigrantes cheguem aos EUA com base no mérito.

"Nosso país não se tornará um campo para imigrantes ou um abrigo para refugiados", disse Trump durante abertura do Conselho Espacial Nacional. Ele disse que deseja discutir com a oposição democrata uma reforma no sistema imigratório dos EUA, mas ressaltou que deseja fazer dos EUA um país seguro "e isso se faz com fronteiras fortes", referindo-se à construção de um muro na fronteira com o México.

Na noite desta segunda-feira, Trump se reúne com os senadores republicanos Richard Shelby (Alabama) e Shelley Moore Capito (Virgínia Ocidental). Já na terça-feira, o presidente deve se reunir com congressistas americanos no Capitólio, onde a questão imigratória é um dos temas pautados. "Temos de aprovar uma medida imigratória logo", defendeu.

Mais cedo, ao utilizar seu perfil no Twitter, Trump já havia feito críticas aos democratas em torno da questão imigratória. "Crianças estão sendo usadas por alguns dos piores criminosos da Terra como um meio para entrar em nosso país. Alguém viu o crime ocorrendo ao sul da fronteira?", questionou o presidente, dizendo que isso é culpa dos democratas por serem "fracos e ineficazes" com o combate ao crime e com a segurança nas fronteiras. "Digam a eles para começarem a pensar nas pessoas que são devastadas pelo crime que vem da imigração ilegal. Mudem as leis!", pediu Trump.