Merkel recebe ultimato para selar acordo europeu sobre imigrantes

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recebeu nesta segunda-feira (18) um ultimato de duas semanas por seus parceiros de coalizão para garantir um acordo europeu que permita que a polícia alemã devolva alguns imigrantes que estão na fronteira, disse um importante legislador.

Sem esse acordo, a polícia alemã começaria a recusar imigrantes já registrados para asilo em outros países membros da União Europeia, escreveu Hans-Peter Friedrich, parlamentar da União Social Cristã (CSU) da Baviera no Twitter, após uma reunião da liderança de seu partido em Munique.

Embora o ultimato possa dar mais tempo a Merkel em um confronto com Horst Seehofer, seu ministro do interior da CSU, não está claro se a chanceler aceitará o ultimato ou insistirá em ser capaz de conduzir negociações abertas com os vizinhos europeus da Alemanha.

Merkel disse na semana passada que se opunha a recusar imigrantes na fronteira sem acordos prévios com os países vizinhos. Um movimento unilateral de Seehofer para começar a atrair recém-chegados sem o acordo de Merkel quase certamente levaria ao desmembramento da coalizão.