Papa Francisco diz que aborto é equivalente a eugenia nazista

O Papa Francisco deu uma declaração polêmica neste sábado, afirmando que o aborto é como uma "luva branca", que equivale "ao programa de eugenia da era nazista", e pediu para que as famílias aceitem as crianças que Deus lhes dá.

Francisco fez o comentário durante reunião de uma associação familiar italiana, sem mencionar um caso específico - no entanto, o pontífice nasceu na Argentina, nação cuja Câmara de Deputados aprovou a legalização do aborto, tornando inevitável a especulação de que a declaração seria um "recado" aos legisladores de seu país de origem.

"No século passado, o mundo inteiro ficou escandalizado com o que os nazistas fizeram para purificar a corrida. Hoje, fazemos a mesma coisa, mas com luvas brancas", disse o Papa, repetindo a estrita postura antiaborto de seus predecessores.