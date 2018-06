Espanha recebe navios com mais de 600 refugiados

A Espanha recebeu ontem três navios, que, somados, transportavam 629 imigrantes resgatados no Mar Mediterrâneo na semana passada. As embarcações haviam sido impedidas pelo governo italiano de aportarem na costa do país, o que abriu nova crise migratória na União Europeia.

O primeiro navio a aparecer no porto de Valencia foi o Dattilo, da Guarda Costeira italiana, com 274 imigrantes. Em seguida, veio o Aquarius, da ONG francesa SOS Méditerranée e dos Médicos sem Fronteiras, que aportou com 106 passageiros a bordo. E, por fim, chegou o Orione, com outros 249.

Os navios chegaram à Espanha após o primeiro-ministro Pedro Sanchez dizer que receberia os imigrantes rejeitados pela Itália para evitar uma "catástrofe humanitária". A atitude do governo espanhol, que, no sábado, já tinha resgatado 933 refugiados do mar, foi elogiada pelo governo francês - tanto que o presidente

Emmanuel Macron foi imediatamente criticado pela líder de extrema-direita Marine Le Pen. Ela disse estar "extremamente preocupada" com o fato de que a oferta da França sinalize "a abertura contínua de nossas fronteiras nacionais".

A decisão da Itália de fechar os portos a embarcações de ONGs e com imigrantes resgatados por navios estrangeiros foi alvo de críticas na Europa. Em resposta, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, agradeceu a Espanha por receber os 629 resgatados no Mediterrâneo, mas disse desejar que o país receba "66.629 mais". E afirmou que, "se França, Malta, Portugal e outros países europeus também receberem imigrantes resgatados de barcos contrabandistas, seremos mais felizes".