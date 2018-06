Briga em clube deixa 17 mortos na Venezuela

O governo da Venezuela informou que 17 pessoas foram mortas no sábado, depois de uma briga durante uma festa na capital, Caracas. O ministro do Interior, Nestor Reverol, disse que oito menores estavam entre os mortos.

Segundo Reverol, um dos envolvidos na confusão disparou um artefato com gás lacrimogêneo durante uma festa de formatura no clube Los Cotorros, no bairro de classe média El Paraíso, provocando a debandada de mais de 500 pessoas. Sete suspeitos foram presos, incluindo o dono do estabelecimento e o homem que teria lançado o dispositivo explosivo. A polícia ainda desconhece o que motivou a briga. "O estabelecimento foi fechado, e estamos investigando em coordenação com o Ministério Público", afirmou o ministro.