Trump e Kim Jong-un começarão encontro histórico a sós

Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un fazem uma reunião histórica em Cingapura nesta segunda-feira às 22h (9h de terça-feira, no horário local). Um oficial da Casa Branca confirmou à imprensa norte-americana que Trump e Kim iniciarão o encontro frente a frente sozinhos, com apenas tradutores presentes. Em seguida, os principais assessores farão a reunião bilateral ampliada.

Comitivas dos dois países fizeram hoje um encontro prévio em um hotel. O secretário de estado Mike Pompeo acompanha o presidente norte-americano em Cingapura e adiantou que os Estados Unidos só aceitarão a "completa, verificável e irreversível" desnuclearização da Coreia do Norte.

Em outras ocasiões, Kim afirmou estar disposto a se comprometer com o desarmamento nuclear, mas ainda há analistas céticos sobre a postura do líder. O encontro de Trump e Kim será o primeiro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, inimigos desde a Guerra da Coreia (1950-1953).

Na véspera da reunião histórica, Kim Jong-un fez um passeio para conhecer pontos turísticos de Cingapura. Ele surpreendeu os hóspedes do hotel onde está hospedado ao dar uma caminhada pelas áreas comuns. No domingo, o líder norte-coreano foi recebido pelo primeiro-ministro do país que sedia o encontro histórico, Lee Hsien Loong.

Donald Trump também se encontrou com o líder cingapurense. O norte-americano, que completa 72 anos na quinta-feira (14), ganhou um bolo de aniversário adiantado. Sobre o encontro, disse acreditar que a reunião "vai funcionar muito bem".

O anúncio do encontro de Kim e Trump marcou uma reviravolta em um discurso, até então, agressivo entre os dois países. Ano passado, Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte e chamou o norte-coreano de "homemzinho do foguete". Em resposta, Kim xingou o presidente de "ignorante mentalmente perturbado".

O encontro que ocorre daqui a pouco despertou interessa da imprensa internacional. Mais de 2,5 mil jornalistas estão em Cingapura para acompanhar a reunião.