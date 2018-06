G-7 deveria criar zona comercial livre de tarifas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (9) ter sugerido que os membros do G-7 façam um acordo para criar uma zona comercial "livre de tarifas" entre esses países. A questão comercial entre os EUA e o restante do mundo ganhou holofotes nos últimos meses após o anúncio de tarifas massivas sobre aço e alumínio importados. Segundo Trump, os membros do G-7 estão comprometidos com uma situação comercial mais justa para os EUA.

Em discurso realizado nesta manhã, o líder americano voltou a dizer que a culpa pelos acordos comerciais "ruins" não é dos atuais governantes de cada país, mas sim de negociações passadas, "que vão desde muito antes do governo Obama".

Questionado sobre a possibilidade de haver retaliação à barreira comercial, Trump disse que "se eles retaliarem, estarão cometendo um erro". Na quarta-feira, 6, a União Europeia anunciou que imporá tarifas sobre US$ 3,3 bilhões em importações dos EUA, em resposta à barreira.

O presidente também citou as negociações com o Canadá e o México sobre o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), dizendo que está "muito perto" de um acordo. "Ou vamos deixar como está, um tratado a três - e mudá-lo substancialmente -, ou vamos fazer dois acordos separados com o Canadá e o México", disse.

Trump deixará a reunião antes do término para embarcar rumo a Cingapura, onde se encontrará com o líder norte-coreano Kim Jong-un no começo da semana. "O mínimo que faremos é iniciar um diálogo, mas eu quero mais que isso. Saberemos em um minuto se a Coreia do Norte está falando sério sobre paz. Vamos ver o que acontece", afirmou o presidente americano. "Kim Jong-un tem uma oportunidade única de fazer algo grande para seu povo, para sua família e para si mesmo", disse.

Manchete de grande parte da imprensa de língua inglesa deste sábado, o apontamento de que a Rússia deveria ser reintegrada ao grupo das principais nações industrializadas foi repetido por Trump.

"Acho que seria bom ter a Rússia de volta e transformar o G-7 em G-8. Queremos paz no mundo, não fazer jogos", disse. Questionado sobre uma possível reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, Trump apenas citou que não conversa com ele "há algum tempo".