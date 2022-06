Óbitos por dengue sobem para 45 no início de junho no Rio Grande do Sul

Em menos de uma semana, seis pessoas faleceram em decorrência da dengue no Rio Grande do Sul. São 45 óbitos totalizados de janeiro até o início de junho deste ano, segundo o painel de monitoramento de Arboviroses coordenado pela Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE), atualizado na quinta-feira (2).

Dois novos óbitos ocorreram em Rondinha, que registrava uma morte até então. Entre os municípios que já perderam vidas para a dengue, o número subiu em Porto Alegre, Jaboticaba, Lajeado, Boa Vista do Buricá. Ametista do Sul e Putinga documentaram as primeiras mortes decorrentes da doença pela primeira vez nesta semana.

mais de 25 mil confirmações Do total de 31.887 casos confirmados no Estado em 2022, 28.190 são autóctones — ou seja, foram infectados em solo gaúcho. Até quinta-feira (26) da semana anterior, haviae 38 óbitos.

A infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, Aedes Aegypti, abrange 446 municípios, o que representa 90% do total. Dados do painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualizado pela última vez na terça-feira (31), apontam 3.946 casos inconclusivos. Existe, portanto, a possibilidade de subnotificação quanto às infecções.

Até quarta (1º), 46 pacientes com dengue estavam internados nos hospitais gaúchos. Dentre eles, há 34 casos clínicos adultos e 3 pediátricos, somando 37 hospitalizações clínicas. As Unidades de Atendimento Intensivo (UTIs) tratam 9 casos, sendo 7 adultos e 2 pediátricos.

Leia também: Laboratórios registram alta na procura por exames que detectam dengue

Municípios com mortes por dengue no RS