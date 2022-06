Rio Grande do Sul tem intensa sensação de frio nesta quinta-feira

Mais uma jornada com intensa sensação de frio no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2). Por um lado, a previsão é de um amanhecer gelado com sol em cidades da Metade Sul e Oeste e marcas de temperatura ao redor de zero e mesmo negativas. Por outro, na Metade Norte com o tempo fica instável. A tarde será muito fria, com máximas que nem sequer irão alcançar os 10°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

A chuva estará presente, sobretudo, em áreas mais próximas à divisa com Santa Catarina. Amanhã ainda irá fazer muito frio junto à fronteira com o Uruguai pela manhã, porém, a tarde será de sol e temperatura mais amena.

O frio do amanhecer diminui, porém, com amplas coberturas de nuvens a temperatura ainda sobe pouco durante a tarde na Capital. Amanhã e no sábado o sol aparece entre nuvens e propicia maior amplitude térmica. Entre o domingo e a terça-feira a chuva retorna.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 16°C

Mínima: -2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 13ºC

Mínima: 9ºC