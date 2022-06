Primeiro mês da Campanha do Agasalho se encerra com mais de 30 mil peças arrecadadas

Com a chegada do inverno, a Campanha do Agasalho e do Alimento 2022 de Porto Alegre foi. No entanto, o início da coleta das doações e operação da triagem de agasalhos iniciou no dia 18 de maio no Ginásio Tesourinha. Com foco neste ano na qualidade dos vestuários arrecadados, o primeiro mês da campanha arrecadou mais de 30 mil peças em excelentes condições de uso.