Rio Grande do Sul tem frio, geada e chuva nesta quarta-feira

O mês de junho, primeiro do trimestre do inverno climático começa com frio, geada e chuva no Rio Grande do Sul. No turno da manhã, o frio será intenso e as mínimas poderão baixar de zero novamente em cidades da Metade Sul e Oeste com potencial para formação de geada. Os modelos climáticos projetam marcas entre -1 e -3°C. Já na faixa Norte, o destaque é o aumento de nuvens com expectativa de frio o dia inteiro já que as máximas tendem a ficar baixas com a umidade. A chuva retorna, sobretudo, nas cidades de divisa com Santa Catarina. Não se descarta chuva forte isolada.

Porto Alegre terá frio intenso novamente nas primeiras horas da manhã, com expectativa de aberturas de sol no começo do dia. A partir da tarde, as nuvens aumentam, porém, é baixo o potencial para chuva. Ao longo da quinta-feira (2) e no começo da sexta-feira (3) o tempo fica instável e poderá ocorrer pancadas de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 16°C

Mínima: -3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 13°C

Mínima: 4°C