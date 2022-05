RS registra temperatura de -2°; Inmet emite alerta de geada e perdas nas plantações

Os gaúchos estão tendo uma manhã congelante nesta terça-feira (31). A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Bom Jesus, a mínima foi de -2°.

Na Capital, nem mesmo o céu claro com sol e poucas nuvens foi suficiente para aquecer os porto-alegrenses, que começaram o dia com 5,2°. Em algumas regiões da cidade, a sensação térmica foi menor. Durante a tarde, a temperatura não deve passar dos 13°.

O Inmet emitiu alerta laranja para a formação de geada no Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (1/6), com risco de perda de plantações. Ás áreas afetadas abrangem os municípios de Bagé, Santana do Livramento e Gabriel, entre outros. As temperaturas mínimas devem ficar entre 0° e 3° no Estado.

Do outro lado da fronteira, na Argentina, o frio foi mais intenso nesta terça. Segundo a MetSul Meteorologia, o país vizinho teve temperatura de -10°, um recorde para o mês de maio.

O Instituto Uruguaio de Meteorologia (Inumet) e o Serviço Nacional de Meteorologia (SMN) da Argentina emitiram avisos à população de onda de frio. A região do Prata deverá a ser a mais afetada pela massa de ar polar, com temperatura muito baixa durante grande parte da semana.