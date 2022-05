Secretaria da Saúde monitora caso suspeito da varíola do macaco no RS

A Secretaria da Saúde (SES) considera suspeito da varíola do macaco (chamada de monkeypox) um caso que estava em monitoramento desde sexta-feira (27). Trata-se de um residente de Portugal que encontra-se em viagem a Porto Alegre. O Ministério da Saúde investiga dois casos suspeitos no País , um em Santa Catarina e outro no Ceará.

O homem procurou atendimento médico no dia 19 e novamente no dia 23 deste mês. O paciente desconhece contato com pessoas em Portugal que sejam confirmadas ou suspeitas para a doença até o momento, e apresenta melhora parcial das queixas a partir do tratamento realizado. O caso segue em monitoramento e acompanhamento clínico na residência de familiares.

Para ser considerado suspeito, o caso precisa ser de um indivíduo que, a partir de 15/03/22, apresente início súbito de febre, aumento dos linfonodos do pescoço e erupção cutânea aguda do tipo papulovesicular de progressão uniforme e que apresente um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: dor nas costas, perda ou diminuição da força física e dor de cabeça.

Após a identificação da suspeita, os casos são investigados para descartar doenças que se enquadram como diagnóstico diferencial, como a varicela (catapora), sarampo, dengue, zika, chikungunya, herpes zoster, herpes simples, infecções bacterianas de pele, sífilis, reações alérgicas, entre outras.

São coletadas amostras de secreção da vesícula dos pacientes, das lesões na pele, sangue, urina e secreções do nariz e boca. O laboratório de referência para o Rio Grande do Sul para a varicela dos macacos é o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo (SP).

Varíola dos macacos

Recentemente, casos de infecção do vírus têm sido relatados em Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Até pouco tempo, todos casos fora da África eram casos importados de viajantes recentes à República Democrática do Congo ou à Nigéria. Os casos reportados em maio de 2022 são os primeiros casos autóctones, cuja via de transmissão ainda não se tem estabelecida ao certo.

O Monkeypox virus, embora seja conhecido por causar a “varíola do macaco” ou “varíola símia”, é um vírus que infecta roedores na África, e macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o homem. A infecção possui sintomas bem similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade.

Existem duas cepas principais: a cepa do Congo, que é mais grave, com até 10% de mortalidade, e a cepa da África Ocidental, que tem uma taxa de mortalidade de cerca de 1%.

O vírus pode ser transmitido através do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, bem como através de objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias.