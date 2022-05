Rio Grande do Sul tem amanhecer gelado nesta terça-feira

Uma massa de ar polar irá propiciar uma pausa na instabilidade com previsão de queda forte da temperatura no Estado. O frio será intenso no começo da manhã e possivelmente este será o amanhecer mais gelado do ano até agora em muitas cidades. Marcas negativas poderão ser registradas em diversos municípios da Metade Sul e Oeste, bem como, em trechos de maior altitude da Metade Norte. Há potencial para formação de geada. A tarde tende a ser ensolarada, porém, a temperatura sobe devagar. A noite a temperatura irá cair rápido com previsão de frio intenso novamente.

O ar polar favorece uma jornada fria com amplas aberturas de sol em Porto Alegre. A expectativa é do amanhecer mais frio do ano até agora. Na quarta-feira a umidade e as nuvens retornam, sem chuva. Entre a quinta e a sexta-feira o sol até pode aparecer, porém, o tempo não firme e pancadas de chuva ocorrem.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 16°C

Mínima: -3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 13ºC

Mínima: 4ºC