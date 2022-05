Assufrgs-Sindicato faz assembleia geral nesta terça e não descarta greve da categoria

PEC 206 Em sua primeira mobilização desde o retorno presencial das atividades nas universidades públicas do Estado, o Sindicato dos Técnicos-Administrativos da Ufrgs, UFCspa e IFRS (Assufrgs-Sindicato) realiza nesta terça-feira (31) assembleia geral em defesa da universidade pública, de reposição salarial e contra a- que prevê cobrança de mensalidade nas universidades púbicas- e os cortes de verbas da educação. O evento ocorre a partir das 17h, em frente à Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs)), na avenida Paulo Gama, próximo ao Parque da Redenção.

O chamamento a servidores, alunos e comunidade acadêmica vem sendo feito desde a semana passada, por meio do site institucional e redes sociais da entidade, e foi intensificado a partir da ampliação do debate sobre a PEC, que tramita no Congresso Nacional. De acordo com o Sindicato, o ato será unificado e com participação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufrgs, Associação dos Terceirizados, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) e Associação dos Pós-graduandos da Ufgrs (APG).

"Não precisamos de mensalidades! Precisamos de mais investimento, assistência estudantil, moradia, melhorias no Restaurante Universitário, pagamento dos auxílios em dia e reajuste nas bolsas", destaca o material de convocação ao ato.

Segundo a coordenadora geral do Assufrgs-Sindicato, Tamyres Filgueira, não está descartado, inclusive, o indicativo de greve da categoria, que reivindica reposição salarial equiparada às perdas inflacionárias.

"Temos a questão da PEC 206, mas também várias pautas que estão acumuladas por conta da pandemia. O governo fala em reposição salarial de 5%, mas isso não corresponde à inflação. São muitos anos sem reajuste, e isso com certeza tem a ver com a valorização do serviço público. São várias políticas do governo Bolsonaro diretamente ligadas à questão da educação pública gratuita e de qualidade que a gente defende, e não descartamos chamar uma greve de todos os setores das universidades para protestar e enfrentar essas políticas que estão acabando com os serviços públicos", destaca.

Ela ressalta ainda que a intenção do grupo é organizar "um calendário de lutas" a partir da mobilização desta terça, e reforça a necessidade de unidade para a consolidação de uma greve das universidades.