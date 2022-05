Campanha de vacinação contra sarampo termina nesta sexta-feira em todo Brasil

aqui A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina na sexta-feira (3), em todo o Brasil. Desde o início da campanha, foram aplicadas em Porto Alegre 18.947 doses da vacina tríplice viral. Do total, 14.774 foram aplicadas em crianças, 4.093 em trabalhadores da saúde - grupos prioritários da campanha - e 80 em adolescentes ou adultos. Confiraos locais onde a vacinação estará disponível até sexta.

Para receber a dose, profissionais de saúde devem apresentar documento que comprove o vínculo empregatício; para as crianças, a recomendação é apresentar a caderneta de vacinação. Fora da campanha, a imunização está disponível, pois a tríplice viral compõe o calendário de rotina no Brasil.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, emitiu alerta para a rede de serviços da saúde na sexta-feira (27), destacando a ocorrência de 24 casos confirmados de sarampo nos estados do Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo em 2022. Até 7 de maio (dados mais recentes do Ministério da Saúde), outros 262 casos estão sendo investigados no Brasil. Na região Sul, são oito casos em investigação.

Em Porto Alegre, até 21 de maio, foram notificadas cinco suspeitas, das quais três foram descartadas e duas seguem em investigação. A Capital registrou surtos da doença nos anos de 2018 e 2019 e teve casos isolados em 2020.

Em caso de viagem para locais com confirmação de sarampo e diante de sintomas da doença, a recomendação é relatar o histórico de viagem no momento do atendimento de saúde, no retorno a Porto Alegre.

Uma suspeita de sarampo se caracteriza por pessoa, independentemente de idade e situação vacinal, que apresente febre e manchas avermelhadas na pele (exantema maculopapular) acompanhadas por um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza e conjuntivite.

A técnica da SMS destaca que, a partir da notificação, a SMS desencadeia medidas como a coleta de sangue e de secreção naso/orofaríngeo (swab), visando ao diagnóstico laboratorial.

A prevenção para o sarampo é a vacina. A cobertura vacinal da cidade para o calendário de rotina, em 2021, ficou em 66,83%, abaixo do recomendado, que é de 95%. A vacina está disponível no calendário oficial. São consideradas vacinadas pessoas de 12 meses a 29 anos com comprovação de duas doses de vacina com componente sarampo/caxumba/rubéola (tríplice viral); pessoas de 30 a 49 anos que comprovem uma dose de Tríplice Viral; além de profissionais de saúde, independentemente da idade, com comprovação de duas doses.