Porto Alegre tem primeiro caso suspeito de varíola do macaco

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (30) informando que monitora um caso suspeito de paciente com varíola do macaco. A vigilância sanitária da Capital foi informada na sexta-feira (27) sobre a suspeita.

países da Europa Já foram registrados casos de varíola do macaco em vários, nos Estados Unidos e na Argentina, entre outros. No Brasil, segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde, há dois casos suspeitos de varíola do macaco, um em Santa Catarina e outro no Ceará.

Até o momento, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul não se manifestou sobre o caso.

Confira a íntegra da nota da SMS

Sobre a divulgação de suspeita de caso de paciente com varíola do macaco, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) informam:

Na sexta-feira, 27, a vigilância epidemiológica do município recebeu contato de profissional de saúde para notificar esta suspeita. Atendendo ao fluxo da Rede Cievs, a informação foi remetida à Sala de Situação Monkeypox do Ministério da Saúde, órgão responsável pela investigação. A DVS e o Cievs seguem acompanhando o caso junto ao Ministério da Saúde.

Entenda o que é a varíola do macaco

De acordo com o Instituto Butantan, esse tipo de varíola é causada por um vírus que infecta macacos, mas que incidentalmente pode contaminar humanos. “Existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo (África Central). Embora a infecção pelo vírus da varíola dos macacos na África Ocidental às vezes leve a doenças graves em alguns indivíduos, a doença geralmente é autolimitada (que não exige tratamento)”, explica o instituto.

André Bom, médico infectologista do Hospital Universitário de Brasúlia (UnB, descreve essa varíola como uma “doença febril” aguda, que ocorre de forma parecida à da varíola humana. “O paciente pode ter febre, dor no corpo e, dias depois, apresentar manchas, pápulas (pequenas lesões sólidas que aparecem na pele) que evoluem para vesículas (bolha contendo líquido no interior) ate formar pústulas (bolinhas com pus) e crostas (formação a partir de líquido seroso, pus ou sangue seco)”.

De acordo com o Butantan, é comum também dor de cabeça, nos músculos e nas costas. As lesões na pele se desenvolvem inicialmente no rosto para, depois, se espalhar para outras partes do corpo, inclusive genitais. “Parecem as lesões da catapora ou da sífilis, até formarem uma crosta, que depois cai”, detalha. Casos mais leves podem passar despercebidos e representar um risco de transmissão de pessoa para pessoa.