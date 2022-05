Novas linhas de ônibus passam a circular sem cobrador a partir deste domingo

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciam novo conjunto de linhas que passam a circular sem cobradores a partir deste domingo, 29. As linhas escolhidas transportam menos de dez passageiros pagantes por viagens. A Lei 12.910/2021 já autoriza as linhas a circularem com motorista aos domingos e feriados.