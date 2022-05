Sine de Porto Alegre tem 1 mil vagas de emprego cadastradas nesta semana

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico, tem 1.047 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em destaque, são oferecidas 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência na área de atendente de telemarketing. Nas vagas gerais, para a construção civil, são 128 oportunidades para eletricistas, 100 para auxiliar de encanador e 41 para carpinteiros.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Dia D

A unidade do Sine Municipal convida as empresas para participar da ação especial programada para o mês de junho, com ofertas de vagas específicas para pessoas com deficiência. O Dia D será na quarta-feira (15) das 9h às 13h. A ação é um esforço conjunto com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) para a empregabilidade das pessoas com deficiência. O atendimento será no Sine Municipal. A equipe técnica realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego.

Confira as vagas da semana:

Vagas para PCD

Atendente de telemarketing - 200

Vagas Gerais

Açougueiro - 2

Ajudante de açougueiro (comércio) - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 15

Ajudante de eletricista - 8

Ajudante de obras - 15

Ajudante de pintor - 10

Ajudante de serrador - 2

Ajudante de serralheiro - 1

Analista de logística de transporte - 1

Analista de recursos humanos - 2

Analista de suporte técnico - 1

Armador de estrutura de concreto - 20

Armador de ferros - 5

Assistente administrativo - 1

Assistente de vendas - 2

Atendente de lanchonete - 1

Auditor (contadores e afins) - 1

Auxiliar contábil - 2

Auxiliar de costura - 1

Auxiliar de cozinha - 1

Auxiliar de encanador - 100

Auxiliar de lavanderia - 1

Auxiliar de limpeza - 3

Auxiliar de manutenção predial - 2

Auxiliar de marceneiro - 1

Auxiliar em saúde bucal - 1

Auxiliar financeiro - 2

Auxiliar mecânico de refrigeração - 20

Azulejista - 24

Babá - 40

Barman - 2

Camareira de hotel - 3

Carpinteiro - 41

Carpinteiro auxiliar - 10

Carregador (veículos de transportes terrestres) - 2

Caseiro - 1

Chaveiro - 1

Cirurgião dentista - clínico geral - 1

Colador de calçados - 1

Confeiteiro - 1

Conferente de logística - 1

Controlador de acesso - 5

Costureira em geral - 5

Costureiro, à máquina na confecção em série - 2

Cozinheiro de restaurante - 1

Cozinheiro geral - 16

Eletricista - 128

Eletricista auxiliar - 5

Eletricista de instalações - 2

Eletricista de instalações de prédios - 4

Eletrotécnico - 1

Empregado doméstico diarista - 1

Encanador - 26

Encarregado de obras - 1

Engenheiro civil - 1

Fiambreiro na conservação de alimentos - 1

Forneiro de fundição - 2

Fresador (fresadora universal) - 1

Garçom - 9

Instalador de tubulações - 5

Instalador hidráulico - 2

Marceneiro - 1

Masseiro (padeiro) - 1

Mecânico de automóvel - 5

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração - 20

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 5

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1

Mecânico de refrigeração - 1

Mestre de obras - 2

Moldador em areia - 2

Monitor interno de alarmes - 1

Montador de andaimes (edificações) - 4

Montador de estruturas metálicas - 100

Montador de móveis de madeira - 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 1

Operador de caixa - 5

Operador de empilhadeira - 4

Operador de escavadeira - 5

Operador de estação de tratamento de água e efluentes - 1

Operador de extrusora de borracha e plástico - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 7

Operador de máquinas operatrizes - 1

Operador de moinho (tratamentos químicos e afins) - 1

Operador de tráfego - 2

Pedreiro - 51

Pintor de obras - 14

Pintor industrial - 2

Porteiro - 1

Recepcionista de hotel - 2

Serralheiro - 1

Servente de obras - 1

Soldador - 1

Supervisor de logística - 2

Técnico analista de processos de produção - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 15

Técnico de telecomunicações (telefonia) - 3

Técnico em eletromecânica - 3

Técnico em nutrição - 1

Técnico em segurança do trabalho - 1

Torneiro mecânico - 1

Vendedor no comércio de mercadorias - 1

Vendedor de serviços - 4

Vendedor pracista - 2