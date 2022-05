Porto Alegre ganha 'Tô indo', game para conscientizar futuros motociclistas

A UniRitter e a EPTC lançaram nesta sexta-feira (27), o jogo digital Tô Indo. Desenvolvido pelo projeto de extensão EducaXR do curso de Jogos Digitais da universidade, o game tem como objetivo conscientizar futuros motociclistas sobre a importância de cuidados no trânsito e chamar a atenção para os riscos envolvidos na atividade.

O lançamento ocorreu no campus FAPA e contou com as presenças dos alunos e professores responsáveis pela criação, agentes da EPTC e jovens da Escola Municipal de Ensino Fundamental Migrantes, que tiveram a oportunidade de comandar o player motociclista. Agora, o Tô Indo ficará à disposição da EPTC para utilização em eventos que visem a educação no trânsito.