Entidades assistenciais de Porto Alegre recebem doações de alimentos

A Bom Princípio Alimentos, de Tupandi, entregou nesta sexta-feira (27) mais de 18 mil unidades de produtos da marca a entidades assistenciais, ultrapassando quatro toneladas de alimentos. Foram beneficiados, entre outros, o Instituto da Criança com Diabetes, que recebeu mais de 3 mil unidades de potes de creme de avelã zero açúcar 30g. O Banco de Alimentos de Porto Alegre e o de Novo Hamburgo também receberam doações da linha de creme sabores das emoções.

A Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio, de Porto Alegre, deve utilizar os produtos da linha de recheio banoffe nas receitas e pratos da Festa de Santo Antônio, momento especial do ano da entidade. A ação está prevista para acontecer no dia 13 de junho com a realização de um chá. Os produtos estarão presentes nos doces, bolos e outras produções, viabilizando, também, a possibilidade de conhecimentos e aprendizados para os jovens aprendizes durante o preparo das receitas.

"A Bom Princípio Alimentos trabalha muito com o propósito da solidariedade. E a doação de alimentos, nesse período mais frio do ano no Rio Grande do Sul, com certeza fará a diferença para centenas de pessoas e crianças beneficiadas com a ação", avalia Marcelo Carvalho, Head de Marca e Cultura da Bom Princípio Alimentos.