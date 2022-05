Laboratórios registram alta na procura por exames que detectam dengue

O aumento de casos de dengue nas últimas semanas turbinou o mercado de exames para detectar a doença. Com crescimento de 300% nas vendas de seus dois tipos de testes, entre abril e maio, a empresa de produtos para saúde MedLevensohn diz que foi necessário solicitar remessas emergenciais aos fornecedores.

Leia Também: Dengue causa 38 óbitos e mais de 25 mil infectados neste ano no Rio Grande do Sul

Entre janeiro e abril deste ano, o aumento na quantidade de exames realizados na DB Diagnósticos foi de 72%, além de alta de 86% no número de positivos em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o laboratório, a média de positivos ficou em 46%.

No entanto, outros laboratórios também registram aumento nos casos da doença. No Rio de Janeiro, em abril, os resultados positivos responderam por 38% dos exames feitos no laboratório Dasa. Em maio, o volume saltou para 69% no acumulado até o início desta semana. Já em São Paulo, o índice de positividade subiu de quase 47% para 54% na mesma base de comparação.

O Sul e Centro-Oeste foram as regiões que mais apresentaram aumento de casos positivos. Mas, além da dengue, também houve um crescimento de aproximadamente 70% nos exames para chikungunya no período. Os diagnósticos da doença dobraram na mesma base de comparação, segundo o DB Diagnósticos.