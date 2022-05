Dupla Gre-Nal presta homenagem ao jornalista David Coimbra

Um apaixonado por futebol. Assim era descrito por amigos, colegas e ex-colegas David Coimbra, que morreu nesta sexta-feira (27) aos 60 anos em decorrência de um câncer. Ele estava internado desde 22 de maio no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Nas redes sociais, a dupla Gre-Nal prestou uma homenagem ao cronista e apresentador gaúcho, que tinha grande experiência na cobertura esportiva, tendo trabalhado como editor de Esportes do jornal Zero Hora.

O Grêmio ressaltou que David era um dos grandes da comunicação gaúcha, passando por vários veículos.

Lamentamos profundamente o falecimento do jornalista e escritor David Coimbra. Um dos grandes da Comunicação gaúcha, atuou em diversos veículos de expressão. Informou, opinou, apresentou, e sempre cativou. Fez história. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas. — Grêmio FBPA (@Gremio) May 27, 2022

O Internacional citou a paixão do jornalista gaúcho pelo futebol, destacada com maestria em seus trabalhos.

O Sport Club Internacional lamenta a morte do jornalista David Coimbra. Um profissional que soube expressar com maestria sua paixão pelo futebol e pela cultura. Nossos sentimentos aos admiradores, amigos e familiares neste momento de dor. pic.twitter.com/btTrq7CwQA — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 27, 2022