Após divergências, IPE Saúde vai pagar R$ 150 milhões a hospitais gaúchos

Após mais de um mês de deliberações, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) anunciou na quinta-feira (26) que realizará um pagamento extraordinário de R$ 150 milhões aos hospitais, clínicas e laboratórios parceiros. A quantia deve chegar às instituições na terça-feira (31), segundo a entidade — que acatou esta e outras demandas das 40 principais instituições de saúde para evitar a suspensão dos atendimentos e rescisão do contrato.

Novas tabelas de medicamentos, diárias e taxas hospitalares ainda foram publicadas em segunda edição do Diário Oficial do Estado (DOE), que define os valores pagos aos prestadores pelas medicações implementadas nos tratamentos dos usuários do IPE Saúde. Com a atualização, a remuneração foi reajustada em 10,89% nos preços de 437 itens para adequá-la aos valores de mercado.

O instituto também publicou regulamentações para alterar as diárias de internação, que aumentaram em 15% para os leitos ocupados, junto à majoração das taxas de infusão em procedimentos oncológicos. A nova portaria ainda prevê a possibilidade de revisões anuais, para acompanhar os preços de mercado, e a apreciação de pedidos dos hospitais pela readequação, quando necessária.

Em nota, o IPE Saúde destaca que "para além da sustentabilidade financeira, as ações de reestruturação têm como foco os usuários, visto que as mudanças também englobam estudos da rede credenciada e a revisão dos honorários médicos, no sentido de revisar o valor das consultas pagas".

possibilidade de suspender os atendimentos reuniões técnicas Em movimento liderado pelas federações dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do RS (FEHOSUL) e das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS, as instituições de saúde que prestam serviço aos usuários do IPE Saúde decidiram notificar a autarquia estadual e o instituto em meados de março, após reunião presencial em Porto Alegre. O documento, protocolado na sede do IPE, mencionava ae até rescindir o contrato caso as demandas não fossem cumpridas. As duas partes realizaramao longo do mês para resolver a questão.

O Jornal do Comércio solicitou posicionamento da FEHOSUL sobre as medidas anunciadas pelo IPE, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.