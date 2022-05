Barbie homenageia atriz Laverne Cox com 1ª boneca trans de sua coleção

A Barbie apresentou nesta quarta (25) a primeira boneca trans de sua linha na história. A homenagem foi feita à atriz americana Laverne Cox, mulher transgênero negra que já atuou em séries como "Inventando Anna'' e "Orange Is the New Black".

"Laverne foi escolhida pela Barbie® por toda a sua contribuição, impacto, autenticidade e legado", diz a marca da Mattel em nota.

Segundo a empresa a intenção é incentivar as crianças a se descobrirem e apresentar possibilidades ilimitadas de brincadeiras e ferramentas com conceitos de representatividade.

"Espero que todo mundo possa olhar para esta Barbie e sonhar grande, assim como eu", afirma Laverne Cox em comunicado. "O espaço de sonhar e manifestar é uma fonte tão poderosa e pode nos levar a alcançar mais do que você mesmo imagina", diz a produtora, escritora e defensora LGBTQIA+.

A boneca vem com vestido vermelho, botas de salto alto e roupa metálica prateada, além de brincos, maquiagem e cabelos longos. A previsão de chegada ao Brasil é em junho deste ano com preço sugerido de R$ 360.

A Mattel tem investido em linhas que expressam mais representatividade , com bonecas com diferentes tipos de corpo, tons de pele, cabelos, olhos e looks. Além disso, ainda destaca mulheres de destaque em suas profissões.

boneca com aparelho auditivo e Ken com vitiligo Neste mês, Barbie apresentou ainda sua coleção 2022 com

"É importante que as crianças se vejam refletidas no produto e incentivem a brincadeira com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entender e celebrar a importância da inclusão", disse a vice-presidente da Mattel e chefe global da Barbie, Lisa McKnight.