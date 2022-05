Plano de combate à crise do transporte metropolitano prevê integração e novos investimentos

O lançamento do projeto-piloto de integração do transporte metropolitano e urbano, a criação de um fundo estadual e a busca por investimentos para a qualificação de infraestrutura são ações de curto, médio e longo prazo para solucionar a crise enfrentada pelo transporte público. A proposta foi apresentada pela Comissão Especial do Transporte Público Metropolitano na Assembleia Legislativa, na segunda-feira (23).

"O primeiro item a ser lembrado é sempre o valor da tarifa, pelo qual o cidadão não pode mais arcar sozinho. Portanto, é fundamental a participação do governo do Estado nesse debate", considera o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior. O secretário, que tem colaborado tecnicamente para o debate junto à Comissão Especial, afirmou que o diagnóstico leva em conta as principais demandas elencadas pelo usuário.

Além da concorrência dos aplicativos e dos aumentos constantes do diesel, a queda no número de passageiros se deve às restrições da pandemia, conforme o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul (Setergs), Fabiano Rocha Izabel. Dados da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM), mostram que a demanda anual de passageiros despencou de 164,1 mil em 1995 para 44,2 mil no ano passado, uma queda de 73%.

Com a retomada das atividades presenciais, houve uma mudança na metodologia de cálculo de déficit tarifário para o custo por quilômetro rodado, promovida pela prefeitura. Com isso, a passagem permanece em R$ 4,80 até o próximo ano. Entre fevereiro deste ano e janeiro de 2023, a prefeitura investirá R$ 98 milhões no transporte público.

De acordo com a presidente do colegiado da Comissão Especial, a deputada estadual Patrícia Alba (MDB), o transporte coletivo, por ser um direito social, deve ser pensado como política pública de Estado, que perpasse os governos e garanta ao cidadão uma tarifa baixa e um transporte eficiente. "Isso trará mais dignidade para o cidadão que utiliza o transporte coletivo", considera a parlamentar. O relatório deve ser aprovado na próxima semana.