Operação apura esquema de fraudes em licitações na Prefeitura de Torres

A Polícia Civil deflagrou mais uma operação para desarticular esquemas de corrupção envolvendo contratos entre a gestão pública e a iniciativa privada no Rio Grande do Sul — desta vez, no litoral norte gaúcho. Os esforços da manhã desta terça-feira (24) acontecem em Canoas e em Torre, após nove meses de investigações contra uma associação criminosa que fraudava licitações do ramo de hidrojateamento e água servida.

Batizada de Operação Underground, na ação desta manhã são cumpridas cinco ordens judiciais de busca e apreensão em sedes de empresas, residências de investigados e na Prefeitura de Torres.

Segundo a Polícia Civil, as investigações concluem que empresários do ramo de saneamento burlavam certames para direcionar licitações a um dos envolvidos — esvaziando a concorrência ou criando uma falsa competição entre empresas. Informações de denúncias apontaram que um dos empresários ofereceu a possibilidade de negociar uma licitação à representante de uma empresa concorrente, para que não fosse necessário concorrer até o final da sessão.

Em uma licitação seguinte, os agentes verificaram o surgimento de uma nova empresa concorrente criada apenas um mês antes voltada ao mesmo tipo de serviço, sem qualificação para participar. Ainda foi constatado que um dos empresários teria implementado o mesmo "modus operandi" há anos, em outros estados brasileiros, afirma o órgão.