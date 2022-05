Operação busca suspeitos de homicídio triplo de homens encontrados em porta-malas em Canoas

Fernanda Soprana

A Região Metropolitana de Porto Alegre é alvo de operação deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (24) para apurar a tentativa de homicídio triplo que deixou dois homens mortos e um gravemente ferido. As vítimas foram encontradas no porta-malas de um veículo abandonado na Estrada Nazário, no limite entre os municípios de Canoas, Esteio e Cachoeirinha na noite do dia 5 de maio.