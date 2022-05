Prefeitura remove 147 criadouros do Aedes aegypti no bairro Vila Jardim

Em ação integrada da prefeitura de Porto Alegre no bairro Vila Jardim, nesta sexta-feira (20), foram eliminados 147 criadouros do mosquito Aedes aegypti. A maioria dos focos estava no entorno de residências e em fundos de quintais. Foram vistoriados 238 imóveis, com acesso a 151 deles.

Os criadouros foram encontrados em lixos, sacos plásticos, pequenos recipientes e pneus em uma praça do bairro, localizado na Zona Norte da cidade. A ação foi promovida em parceria entre agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e agentes de fiscalização da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), além de representantes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e da subprefeitura Leste.

O gerente da unidade de vigilância ambiental da SMS, Alex Lama, enfatiza a importância do atendimento das equipes da prefeitura. “A região tem casos confirmados, com identificação de potenciais focos de mosquitos, por isso é importante que os profissionais sejam atendidos, pois eles orientam e intervêm nas situações em que há possibilidade de remoção do criadouro na própria visita”, disse.

Como foram identificados grandes potenciais criadouros, como um ferro velho e o depósito de pneus na Praça Baltazar de Bem, haverá continuidade dos trabalhos na próxima semana.

