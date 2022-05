Veja as cinco matérias mais lidas da semana no Jornal do Comércio de 15 a 20 de maio

A cobertura do Jornal do Comércio sobre a passagem da tempestade tropical Yakecan pelo Estado, desde o plano de contingência do poder público até as medidas tomadas por empresas para enfrentar o ciclone, dominou entre os assuntos mais acessados pelos leitores de 15 a 20 de maio. Temas ligados ao varejo também fazem parte do ranking da semana. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos temas mais comentados.