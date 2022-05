Avião faz pouso forçado no km 120 da BR-290, em Eldorado do Sul

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado às margens da BR-290 no km 120 em Eldorado do Sul, na manhã desta sexta-feira (20). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto fraturou o braço e foi conduzido ao hospital em um helicóptero. Já o co-piloto teve apenas lesões leves e foi socorrido em uma ambulância.

O local foi isolado pela PRF e Brigada Militar devido ao risco de explosão e incêndio.

De acordo as informações iniciais divulgadas pela PRF, o pouso forçado foi realizado pela aeronave em uma lavoura. As causas do incidente são de competência das autoridades aeronáuticas.