Confira quais são os serviços de emergência durante o ciclone

ciclone subtropical Yakecan Com a chegada doao Rio Grande do Sul nesta terça (17), serviços públicos se preparam para atender a população nesta madruga e durante a quarta-feira (18).

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmlu) estão com equipes de plantão para possíveis ocorrências, como podas de árvores, à noite e de madrugada. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que reforçou seus efetivos, também estão com servidores à disposição.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMDS) e Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estão de plantão para acidentes e atendimento à população de rua. Ações da Operação Inverno - que começariam no dia 4 de junho - foram antecipadas e, a partir desta noite, equipes estarão nas ruas até às 22h para fazer a abordagem e o encaminhamento de pessoas em situação de rua para albergues, abrigos e pousadas.

O prefeito Sebastião Melo publicou em rede social que o Ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, será utilizado como base de acolhimento para a população em situação de rua.

Determinei que o time prepare o Tesourinha como base de acolhimento para a população em situação de rua, além dos espaços de Assistência Social disponíveis. As equipes trabalharão ao longo da tarde para organizar a estrutura.

Os serviços da prefeitura de Porto Alegre podem ser acionados pelo telefone 156 e pelo WhatsApp (51) 3433-0156.

Defesa Civil

Para receber os alertas da Defesa Civil, o órgão recomenda que se faça um cadastro enviando um SMS para o número 40199. O contato com a Defesa Civil é feito por meio do telefone 199. O telefone do Corpo de Bombeiros é pelo telefone 193.

Energia Elétrica

Nas áreas atendidas pela CEEE Equatorial, o contato pode ser feito pelo

Whatsapp (51) 3382-5500, com a assistente virtual Clara, para solicitar religação e informar falta de energia

Call Center é pelo número 0800 721 2333

SMS 27307 deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia, para informações; o site agências de atendimento

A Rio Grande Energia (RGE) informa que tem plano de contingência permanente para atendimento aos clientes em casos de eventos climáticos severos. Inclusive dispõe de serviço de meteorologia, que fornece a previsão do tempo. No entanto, não há como projetar o que irá acontecer numa previsão de chuvas e ventos, uma vez que se trata de situações que fogem ao controle da distribuidora.

Canais de Atendimento RGE