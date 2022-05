Ciclone coloca RS em alerta; confira o que fecha mais cedo

ciclone subtropical Yakecan que atinge o Rio Grande do Sul entre esta terça (17) e quarta-feira (18) colocou o Estado em alerta. Segundo a MetSul Meteorologia, as regiões Sul e Leste - onde fica Porto Alegre - serão fortemente afetadas pelo fenômeno. A Defesa Civil do RS alerta para possibilidade de rajadas de vento intensas entre 90 a 110km/h, com possibilidade de chuva pontualmente forte.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu um alerta para que motoristas de veículos leves, especialmente motocicletas e carros de passeio, e de caminhões do tipo baú que evitem trafegar pelas rodovias federais do Estado. A recomendação é válida entre às 15 horas desta terça e às 23h59 de quarta.

Em razão dos alertas e da previsão, diversos serviços públicos e privados fecharam mais cedo nesta terça, ou suspenderam os atendimentos até quarta.

O que fecha mais cedo nesta terça-feira (17):

O portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre suspenderam as operações a partir das 13h desta terça 7h de quarta.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre antecipou o fechamento das unidades saúde e farmácias distritais para às 15h deste dia 17. Os serviços presenciais da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre também foram suspensos. O atendimento será retomado no dia 18 e as consultas que estavam agendadas serão remarcadas pelas equipes.

Já o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) informa que os pacientes que não comparecerem às consultas ambulatoriais marcadas para os dias 17 e 18 não terão falta registrada. O novo agendamento dos atendimentos deve ser feito via aplicativo Meu Clínicas, se necessário.

Atividades do Seminário da Granpal também foram suspensas; o Seminário S.O.S. Água terá continuidade em junho, em data a ser definida.

A Polícia Federal encerrou o expediente nas unidades às 15h desta terça. Os usuários com horário agendado para esta tarde devem entrar em contato com as unidades para remarcar o atendimento com prioridade.

aulas foram suspensas nas redes municipais de ao menos 17 cidades gaúchas nesta terça e quarta-feira. Asforam suspensas nas redes municipais deMunicípios que já anunciaram a suspensão são: Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas Guaíba, Rio Grande, São José do Norte, Mostardas, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Capão do Leão, Jaguarão, Pedro Osório, Piratini, Pinheiro Machado, Turuçu e Eldorado do Sul.

No ensino superior, universidades públicas e privadas também anunciaram a suspensão temporária das atividades presenciais. São elas: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Unisinos e Ulbra - as três últimas decidiram adotar regime remoto neste período.

As aulas da rede de ensino Sesc e Senac-RS - infantil, fundamental, médio, EJA, superior, pós-graduação e cursos livres - estão suspensas nesta terça em cidades que anunciaram a suspensão da rede municipal.

As escolas particulares são orientadas pelo Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) a suspenderem atividades presenciais no turno da tarde e da noite desta terça em regiões de alto risco.

Até mesmo a rede de supermercados Zaffari encerram suas suas atividades mais cedo no Estado. As lojas Zaffari e Bourbon encerram as atividades às 20h desta terça.