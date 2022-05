Como se proteger durante a 'Yakecan', tempestade que atinge o RS nesta terça

Batizado de "Yakecan", o ciclone subtropical que atinge o Rio Grande do Sul entre esta terça (17) e quarta-feira (18) vem acompanhado de ventos intensos de longa duração, baixas temperaturas e chuvas fortes — que geralmente causam destelhamentos, derrubam árvores e placas, afetam a visibilidade no trânsito e, assim, colocam a segurança da população em alto risco.

"Yakecan" é uma expressão tupi-guarani que significa "o som do céu", segundo a Marinha do Brasil, que atribuiu o nome. A Diretoria de Hidrografia e Navegação do órgão classificou o sistema como uma tempestade subtropical, o que deve mudar ainda nesta noite com o deslocamento do ciclone para o oeste e noroeste, em direção à costa gaúcha. A projeção é de que se torne uma tempestade tropical na madrugada.

A MetSul Meteorologia prevê que as regiões Sul e Leste — onde fica Porto Alegre — serão intensamente afetadas pelo fenômeno climático. Os municípios situados nas áreas abrangidas pela tempestade já adotaram medidas de contingência, como a suspensão das aulas em escolas da rede municipal e estadual. Ainda assim, é importante que a população tome providências para garantir a própria segurança e da comunidade do entorno.

AGORA | Imagens de satélite mostram convecção se formando no centro do #ciclone a Sudeste do Chuí, sinal de características tropicais e de possível intensificação. #Yakecan pic.twitter.com/QRb6C0pdzY — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

A Defesa Civil Nacional realizou coletiva na segunda-feira (16) para informar os principais cuidados a serem tomados durante a passagem da Yakecan.

“Rajadas de vento de 100 quilômetros por hora podem causar destelhamento de estruturas mais precárias, queda de pequenas árvores e de postes e, com isso, pode ocorrer interrupção do fornecimento de energia. As pessoas devem evitar sair de casa durante tempestades, buscar locais mais protegidos e informações sobre quando os ventos vão acontecer”, ressaltou o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) do MDR, Armin Braun, na coletiva. “Também é importante desligar a energia da tomada, fechar a saída de gás do botijão. Pequenas ações são importantes na busca da autoproteção e da proteção comunitária. Em caso de emergência, a própria Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e os bombeiros no 193”.

As autoridades indicam que a população cadastre telefones celulares para o recebimento de alertas da Defesa Civil por SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199. O órgão destaca a importância de se informar por fontes oficiais, como as redes sociais da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), veículos de imprensa ou TV por assinatura, para evitar a desinformação e reações precipitadas.

A Defesa Civil do Estado afirma que está em "alerta total" e segue monitorando a situação continuamente. O órgão sugere evitar o abrigo embaixo de árvores e postes, entre outras medidas para evitar acidentes.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) determinou o fechamento das unidades de saúde e farmácias distritais a partir das 15h desta terça. Segundo o pronunciamento, o atendimento será retomado normalmente na quarta. Também estarão suspensos os serviços presenciais da Diretoria de Vigilância em Saúde da capital.

Consultas agendadas serão remarcadas pelas equipes, de acordo com a SMS. Caso haja necessidade de atendimento, a alternativa é buscar o hospital mais próximo ou ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo 192.

Além disso, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) afirmou nesta terça que pacientes do ambulatório que não puderem comparecer às consultas nos dois dias de tempestade não terão falta registrada. A orientação da entidade é que pacientes remarquem as consultas, se necessário.

O que fazer para se proteger durante o ciclone, segundo as autoridades