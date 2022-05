Porto Alegre espera encerrar superlotação de emergências pediátricas com inauguração de novos leitos

emergência pediátrica no Hospital Vila Nova Desde o mês de abril, Porto Alegre vem passando por uma superlotação nas emergências pediátricas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela iniciativa privada. Com o objetivo de suprir esta demanda, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá inaugurar, nesta terça-feira (17), um espaço com dez novos leitos de, na Zona Sul da Capital.

A inauguração está prevista para às 18h30min na sede da Associação Hospitalar Vila Nova (rua Catarino Andreatta, 155 - Vila Nova), com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário de saúde, Mauro Sparta. Serão entregues, ainda, 30 leitos de enfermaria pediátrica e 33 leitos de saúde mental.

Segundo o diretor adjunto de atenção hospitalar e urgências da SMS, Francisco Isaías, este novo espaço terá como foco atender população da Zona Sul. Apenas o Hospital da Restinga tem leitos pediátricos nesta região da Capital.

Porto Alegre encerrou o mês de abril com uma ocupação de cerca de 160% dos leitos pediátricos, informa o diretor. Agora, em meados de maio, a ocupação se aproxima dos 105%. Isaías avalia que, com os novos leitos do Hospital Vila Nova, a ocupação deve ficar abaixo dos 100%, acabando com a superlotação. "Com essa ampliação no (Hospital) Vila Nova, aliada ao aumento de leitos no Hospital Presidente Cargas e também no Hospital da Restinga, a gente possa superar esse inverno sem muito sofrimento para a população usuária", afirma o diretor.

Isaías ressalta ainda que com a chegada do inverno e frentes frias as doenças respiratórias se tornam mais comuns, e a ocupação hospitalar pode aumentar. Ele recomenda: "protejam seus filhos do frio. Se puder, proteção mecânica: (o uso de) máscara é muito importante para a proteção de crianças".

Além das emergências pediátricas, o diretor revela que a SMS está trabalhando para aumentar o número de leitos disponíveis para adultos. Enquanto não há essa ampliação, Isaías destaca uma medida da secretaria anunciada na sexta-feira (13), que pretende amenizar a demanda a partir da transferência de pacientes. "Fica estabelecido que os pacientes que estão aguardando a transferência por mais de 72 horas e que já possuem vínculo com hospital de maior complexidade, serão removidos via vaga impositiva", diz o comunicado.