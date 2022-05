Porto Alegre e outras cidades gaúchas suspendem aulas durante a passagem do ciclone

Atualizada às 13h15min

ciclone subtropical Com a chegada de umao Rio Grande do Sul, diversos municípios decidiram suspender as aulas nesta terça (17) e quarta-feira (18) como segurança. Até às 13h30min desta manhã, ao menos 17 cidades gaúchas anunciaram a adoção da medida, incluindo Porto Alegre.

À exceção da capital gaúcha, a orientação da Secretaria da Educação (Seduc-RS) é de que as aulas sejam mantidas na rede estadual. O órgão acrescenta que a suspensão está autorizada em regiões onde for identificada a necessidade pela Defesa Civil.

É o caso de Porto Alegre. Na Capital, os turnos da tarde e noite desta terça estão suspensos nas instituições da rede estadual e municipal. A sugestão da prefeitura se estende a escolas particulares. Ainda não há informações sobre quarta.

Devido ao alerta de tempestade e ciclone, as aulas da rede municipal estão suspensas nos turnos da tarde e da noite de hoje. A decisão se estende à rede conveniada. A medida foi tomada para preservar a segurança dos alunos e equipes. Segue o fio pic.twitter.com/LD4yYWdTBR — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 17, 2022

Ainda na Região Metropolitana, Canoas implementou a suspensão na tarde de terça e durante todo o dia na quarta-feira. A medida também vale para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), à noite. São Leopoldo também cancelou as atividades nos dois dias, de forma preventiva.

ATENÇÃO, MEU POVO! As aulas das escolas municipais estão SUSPENSAS hoje à tarde e durante todo o dia de amanhã. EJA também suspenso hoje à noite. Educação Infantil (municipais e conveniadas): famílias estão sendo orientadas a buscarem as crianças mais cedo. — Prefeitura de Canoas (@PrefCanoas) May 17, 2022

Além de Porto Alegre, São Leopoldo e Canoas, a suspensão das aulas da rede municipal também foi adotada em Guaíba, Rio Grande, São José do Norte, Mostardas, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Capão do Leão, Jaguarão, Pedro Osório, Piratini, Pinheiro Machado, Turuçu e Eldorado do Sul.

Algumas cidades ainda suspenderam outros serviços como medidas de segurança contra o fenômeno climático. Pelo menos três cidades anunciaram que a vacinação não será oferecida a partir desta tarde no Chuí, Pedro Osório e São José do Norte — nesta última, o atendimento em todas as unidades de saúde será suspenso a partir das 12h.

atípico e de rara intensidade Um ciclone subtropicalatinge o Rio Grande do Sul entre esta terça e quarta-feira, trazendo temperaturas baixas, ventos intensos e chuva. Segundo a MetSul Meteorologia, a evolução do fenômeno ainda é incerta, mas o conjunto de dados antecipa que o Sul e o Leste gaúcho devem ser fortemente afetados.

A Defesa Civil Nacional orienta que a população evite sair de casa durante as tempestades e busque locais mais protegidos. Também é importante, segundo as autoridades, desligar a energia da tomada e fechar a saída de gás do botijão.

Confira as orientações sobre as aulas em cada cidade

Porto Alegre: aulas suspensas na tarde e noite desta terça-feira em escolas municipais, estaduais e da rede conveniada;

aulas suspensas na tarde e noite desta terça-feira em escolas municipais, estaduais e da rede conveniada; Canoas: aulas suspensas na tarde de terça e o dia todo na quarta-feira em instituições municipais, EJA e educação infantil (rede municipal e conveniada). Recomendação se estende a escolas particulares;

aulas suspensas na tarde de terça e o dia todo na quarta-feira em instituições municipais, EJA e educação infantil (rede municipal e conveniada). Recomendação se estende a escolas particulares; Guaíba: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; São Leopoldo: aulas suspensas na rede municipal e conveniada na terça e quarta-feira;

aulas suspensas na rede municipal e conveniada na terça e quarta-feira; Rio Grande: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira São José do Norte: aulas suspensas em escolas da rede municipal e estadual na terça-feira. O serviço de transporte escolar também foi interrompido;

aulas suspensas em escolas da rede municipal e estadual na terça-feira. O serviço de transporte escolar também foi interrompido; Mostardas: aulas suspensas na rede de ensino municipal e estadual nesta terça e quarta-feira;

aulas suspensas na rede de ensino municipal e estadual nesta terça e quarta-feira; Pelotas: suspensão das aulas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da EJA na rede municipal no período noturno nesta terça-feira;

suspensão das aulas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da EJA na rede municipal no período noturno nesta terça-feira; Santa Vitória do Palmar: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; Chuí: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; Capão do Leão: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; Jaguarão: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; Pedro Osório: aulas suspensas em escolas da rede municipal e estadual na terça-feira;

aulas suspensas em escolas da rede municipal e estadual na terça-feira; Piratini: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira;

aulas suspensas na rede municipal na terça-feira; Pinheiro Machado: aulas suspensas para a educação infantil, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (E.M.E.F.) Dois de Maio e instituições da Zona Rural de utilizam transporte escolar na terça e na quarta-feira. As escolas da cidade E.M.E.F. Avelino de Assis Brasil e E.M.E.F. Manoel Lucas Prisco manterão as aulas. A prefeitura orienta que pais se mantenham em alerta para qualquer eventualidade e busquem os filhos nos respectivos colégios;

aulas suspensas para a educação infantil, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (E.M.E.F.) Dois de Maio e instituições da Zona Rural de utilizam transporte escolar na terça e na quarta-feira. As escolas da cidade E.M.E.F. Avelino de Assis Brasil e E.M.E.F. Manoel Lucas Prisco manterão as aulas. A prefeitura orienta que pais se mantenham em alerta para qualquer eventualidade e busquem os filhos nos respectivos colégios; Turuçu: suspensão das aulas em todas as escolas localizadas no município nos turnos da manhã, tarde e noite na terça-feira;

suspensão das aulas em todas as escolas localizadas no município nos turnos da manhã, tarde e noite na terça-feira; Eldorado do Sul: aulas suspensas na rede municipal na terça-feira.

Universidades públicas e privadas também suspendem atividades

Além das instituições municipais e estaduais de educação infantil, EJA, Ensino Fundamental e Médio, universidades gaúchas também optaram por cancelar as atividades letivas e adotar medidas preventivas durante a passagem do ciclone no Estado.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) decidiu suspender o expediente a partir das 12h desta terça-feira. A medida não se aplica às atividades consideradas essenciais, segundo a instituição.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FURG) também interrompeu as atividades administrativas e acadêmicas desta terça. A decisão vale para todos os Campi da instituição.

Na rede privada, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a Unisinos e a Ulbra decidiram migrar as atividades presenciais para o regime remoto.

Na Unisinos, as aulas presenciais programadas para os campi de São Leopoldo e Porto Alegre dos turnos da tarde e noite ocorrerão pela plataforma Teams.

A PUCRS decidiu transferir as aulas da graduação e pós-graduação entre 14h desta terça e 13h de quarta-feira para a modalidade online. As atividades presenciais de serviços à comunidade serão mantidas até às 18h. A partir de então, o campus estará fechado, somente com atividades essenciais.

Já a Ulbra optou por uma suspensão parcial do regime presencial. Adotam o modelo EAD as atividades do período noturno nos campi Canoas, Guaíba, Gravataí, São Jerônimo e Torres, via Google Meet. Nos campi Cachoeira do Sul e Carazinho, as aulas acontecem presencialmente — em Santa Maria não haverá aulas devido ao feriado municipal. A instituição informa, ainda, que as atividades acadêmicas e administrativas presenciais se encerram às 18h.

As aulas de toda a rede de ensino Sesc e Senac-RS - infantil, fundamental, médio, EJA, superior, pós-graduação e cursos livres - estarão suspensas nesta terça-feira nas cidades que decretaram o cancelamento na rede pública. Segundo o Sistema Fecomércio-RS, as atividades que já estão em andamento serão interrompidas no início da tarde.

Escolas particulares em regiões de risco devem suspender aulas, orienta sindicado

As escolas da rede privada têm autonomia para decidir as medidas de segurança com relação ao ciclone, que traz uma série de riscos à população gaúcha.

A orientação do Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) é que "as instituições de ensino fiquem atentas à situação na sua região e sigam as orientações da Defesa Civil". A categoria recomenda a suspensão das aulas no turno da tarde e da noite desta terça-feira para escolas localizadas em regiões de alto risco.

"Esperamos que os efeitos desse ciclone seja o menor possível e que todos estejam em segurança quando ele passar pelo nosso Estado", afirma o presidente do SINEPE/RS, Bruno Eizerik, em comunicado.