CEEE Grupo Equatorial afirma estar 'de prontidão' para ciclone extratropical

A CEEE Grupo Equatorial divulgou comunicado na noite desta segunda-feira (16) afirmando estar preparada para trabalhar "em regime de prontidão" a partir de terça-feira (17), quando está prevista a chegada de um ciclone extratropical à costa do Rio Grande do Sul, com possíveis rajadas de ventos de mais de 100km/h e chuvas fortes.

"A empresa terá um aumento de 100% em relação ao efetivo regular em operação, que iniciará os trabalhos a partir dos primeiros impactos do fenômeno", diz o texto.

“Em eventos severos como este, aumentamos o contingente e redirecionamos nossa força de trabalho para as ações de monitoramento e recomposição do sistema elétrico, buscando reduzir ao máximo o impacto aos nossos clientes", afirma Julio Hofer, Superintendente Técnico da CEEE Grupo Equatorial.

O comunicado da empresa destaca que temporais com ventos e chuvas fortes podem causar danos à rede elétrica de diferentes maneiras, como queda de árvores e grandes objetos sobre a fiação, e que por isso os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso.

Além disso, a CEEE Grupo Equatorial ressalta que abriu um novo canal com o consumidor, a assistente virtual Clara, pelo número 51 3382-5500, que pode ser usada para solicitar religação e informar falta de energia, bastando adicionar o telefone à sua lista de contatos. O número do call center é 0800 721 2333, e o contato também pode ser feito com um SMS para o número 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.