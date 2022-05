Ciclone atinge o RS pelo Sul entre esta terça e quarta-feira

com trajetória incomum e de rara intensidade, conforme a Metsul Meteorologia Embora incerto quanto à evolução, o ciclone subtropical -- previsto para o Rio Grande do Sul entre esta terça (17) e quarta-feira (18), remete à lembrança dos ventos fortes que atingiram o Estado há 14 anos. Em 2008, um ciclone, sem nome batizado pela Marinha do Brasil, mas também de origem subtropical, trouxe chuva extrema e vento destrutivo, principalmente no Nordeste gaúcho, em áreas da Serra, dos Vales, da Capital e do Litoral Norte.

Diferentemente de 2008, quando o ciclone se originou a partir de um centro de baixa pressão que avançou do Nordeste da Argentina e cruzou a Metade Norte do RS, agora o ciclone avançará de Sul para Norte, junto ao Leste gaúcho, de acordo com a MetSul. "O que tem de especial no ciclone de amanhã (terça) é que na sua formação no domingo ele avançou para o mar e agora ele vai retornar. Na medida que retorna, ele se intensifica quando se aproxima na costa", explica a meteorologista, Estael Sias.

Este novo cenário traz uma situação de risco, pois a pressão atmosférica está em declínio e pode atingir valores próximos a 980 hPa, o que equivale a um furacão categoria 1, caso fosse um ciclone tropical no Atlântico Norte. Dessa forma, RS e Santa Catarina devem enfrentar ventos fortes com temperaturas baixas.

Em relação ao frio, Passo Fundo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado terão, na manhã desta terça-feira, máximas entre 7°C e 8°C, podendo chegar à sensação próxima a zero, devido ao vento. Já no final da manhã e ao longo da tarde, o vento deve começar a se intensificar, atingindo principalmente o Litoral Sul, incluindo Rio Grande, Chuí, Santa Vitória do Palmar, Tapes, Arambaré e Camaquã.

A previsão é que moradores de municípios do Sul e do Leste enfrentem várias horas seguidas de vento muito forte a intenso com rajadas por vezes violentas em intensidade.

Em Porto Alegre, a temperatura máxima desta terça-feira será entre 12°C e 13°C. Além disso, os prognósticos da Defesa Civil, com base nas previsões e satélites, indicam chuva de moderada a forte na cidade. O vento deve ganhar força na Capital durante a madrugada de quarta-feira, podendo atingir entre 60 e 100 km/h. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais, também está em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

A umidade poderá causar chuva na maioria das regiões gaúchas, podendo ser pontualmente forte entre a região Sul e a Região Metropolitana. Segundo a Sala de Situação do governo do Estado, não se descarta a possibilidade de chuva congelada em pontos isolados e de neve nos Campos de Cima da Serra.

Por outro lado, há menos riscos de danos nos municípios de São Borja, Santa Rosa, Uruguaiana, São Gabriel, Alegrete, Santo Ângelo e Cruz Alta, já que a velocidade do vento deve ficar entre 30km/h e 40km/h. "Dificilmente terá queda de árvore ou alguma situação de alerta no Oeste do Estado e no interior, no Oeste das Missões. Diferentemente do que ocorrerá em Pelotas e Rio Grande, com 100 e 120km/h. Isso derruba poste e árvores trazendo riscos ao sistema elétrico".

Já na madrugada de quarta-feira, as chuvas pontualmente fortes e as rajadas intensas continuam no Leste - onde se localiza Porto Alegre -, mas gradualmente perdem intensidade, com o deslocamento do sistema para Santa Catarina. No entanto, de acordo Estael, na medida em que o ciclone se afasta, é possível ver uma ressaca marítima forte no Litoral gaúcho.

Conforme o subchefe de Proteção e Defesa Civil do RS, coronel Marcus Vinícius Gonçalves Oliveira, as informações foram difundidas aos agentes municipais da Defesa Civil, que darão a primeira resposta para os eventos de emergência e de calamidade. A recomendação especial é direcionada para as comunidades em situação de vulnerabilidade social, idosos, enfermos, crianças e animais domésticos.

Ainda segundo a MetSul, não há precedentes na história recente de um ciclone tão profundo em meses frios do ano como o que os modelos projetam. Trata-se de uma situação meteorológica extraordinária.