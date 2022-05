Porto Alegre ganha nova emergência pediátrica nesta terça

A partir desta terça-feira (17), a capital gaúcha passa a contar com mais uma emergência pediátrica com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para ajudar a suprir a alta demanda por internações infantis. O espaço contará com dez leitos e funcionará no Hospital Vila Nova, na Zona Sul, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Porto Alegre em seu portal.

Também serão entregues 30 leitos de enfermaria pediátrica e 33 leitos de saúde mental. O ato de entrega ocorre às 18h30 na sede da Associação Hospitalar Vila Nova (rua Catarino Andreatta, 155 - Vila Nova), com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário de saúde, Mauro Sparta.