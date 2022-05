Feevale recebe inscrições para Seminário internacional sobre mudanças climáticas

Reunir especialistas em eventos climáticos para dialogar sobre os desafios científicos na área é a proposta do Seminário Internacional LaVuRS - Um mundo sem fronteiras: eventos climáticos que nos unem. O Laboratório de Vulnerabilidades, Riscos e Sociedade (LaVuRS) da Universidade Feevale juntamente com o Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental, recebe inscrições do projeto.

Ministrado por Marcos Barreto de Mendonça, Jorge Isaac Torres Manrique e Claudia Natenzon, o seminário acontecerá no dia 19 de maio, às 19h30min, de forma on-line e gratuita. Interessados devem se inscrever até o dia 18 de maio no site feev.as/seminario-lavurs.

Confira a programação:

- 19h30min: Abertura – Equipe LaVuRS

- 19h45min: Palestra Mapeamento de risco integrando a componente de vulnerabilidade, com Marcos Barreto de Mendonça, professor do Departamento de Construção Civil (Setor de Geotecnia) da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

- 20h10min: Palestra Desastres naturales ambientales. Análisis desde los derechos fundamentales, com Jorge Isaac Torres Manrique, presidente da Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia, no Peru

- 20h35min: Palestra Vulnerabilidade social e os desafios impostos pelas mudanças climáticas, com Claudia Natenzon, professora da Facultad de Filosofía y Letras - UBA, na Argentina

- 21h: Mesa-redonda com discussão entre os palestrantes e interação com os participantes

- 22h30min: Encerramento