RS amplia vacinação da gripe para crianças de 5 a 9 anos e adultos acima de 55 anos

A partir desta sexta-feira (13), as crianças de 5 a 9 anos e os adultos com 55 anos ou mais também também podem receber a vacina contra a gripe (Influenza) no Rio Grande do Sul. A ampliação dos grupos aptos à imunização representa a abertura para mais 1,4 milhão de pessoas (695 mil crianças dos 5 aos 9 anos completos e 735 mil pessoas entre 55 e 59 anos).

Neste ano, o Estado já registrou 272 casos de internações e 41 óbitos em decorrência dos casos de Influenza. Segundo a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, "estes dois novos grupos concentram os maiores coeficientes de internações entre os não elegíveis para a campanha e necessitam de proteção".

A primeira etapa da campanha foi aberta em 4 de abril para pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. As crianças maiores de 6 meses a menores de 5 anos tiveram o início da sua fase antecipado, em 25 de abril. No dia 2 de maio, passaram a estar liberados para a imunização os demais grupos prioritários, como gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, entre outros.

Ao todo, mais de 4,9 milhões de pessoas fazem parte dos grupos elegíveis previamente elencados. A campanha nacional de vacinação contra a Influenza ocorre até 3 de junho.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.