Cozinha comunitária do Morro da Cruz promove oficina de pães e almoço nesta sexta-feira

Com menos de um mês de existência, a Cozinha Comunitária da Associação de Mulheres Maria da Glória, localizada no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre, já busca alcançar seu objetivo: atender todas as 100 famílias cadastradas. Nesta sexta-feira (13), ocorrem duas ações na comunidade. Na primeira, às 9h, será ofertada uma oficina de pães, onde o que for produzido será dividido entre as pessoas que participaram do projeto. Já ao meio dia, será distribuído o almoço comunitário.

Formada por 22 mulheres, moradoras do Morro da Cruz em sua maioria, a associação surgiu em meio à pandemia, em julho do ano passado. Com o nome em homenagem à mãe de duas idealizadoras da iniciativa, inicialmente, o grupo se organizou para costurar, de forma voluntária, máscaras e jalecos para doação na comunidade e em hospitais. Porém, além dos itens de proteção à Covid-19, a arrecadação e distribuição de alimentos tornou-se necessária. Ao todo, 1.500 cestas básicas foram distribuídas em 2021.

Já no processo de inauguração da cozinha, em 24 de abril deste ano, a associação contou com a parceria da Horta Comunitária, projeto também desenvolvido no Morro da Cruz. Em média, a cozinha produz 300 almoços semanais.