Policiais federais gaúchos integram mobilização nacional e protestam no RS

Servidores da Polícia Federal do Rio Grande do Sul (PFRS) se reuniram em protesto e paralisaram as atividades por uma hora na manhã desta quinta-feira (12).

ato nacional Organizado pelo Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul (Sinpef-RS), o movimento integra opela valorização das forças de segurança pública. Segundo a entidade, o grupo reivindica a assinatura de medida provisória relacionada à reestruturação das carreiras policiais da União — uma promessa pública do presidente Jair Bolsonaro.

“Até o momento, o governo federal não apresentou uma solução para o compromisso de reestruturação da carreira policial federal, cujo orçamento de R$ 1,7 bilhão foi aprovado em lei. A categoria se manterá em estado de mobilização permanente, avaliando e definindo os próximos passos, até ter suas demandas atendidas”, afirma o Sinpe-RS, em nota.

A mobilização começou em torno das 10h em diversas cidades brasileiras — no Estado, as manifestações ocorreram em 13 delegacias do interior e no saguão da Superintendência da PF, localizada na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O protesto da capital gaúcha ainda serviu pizzas, com o intuito de comunicar que o “compromisso precisa ser honrado; não pode virar pizza”, explica o sindicato.

De acordo com o Sinpef-RS, há cerca de 500 servidores ativos e 200 aposentados da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, totalizando 700 pessoas. A maior parte aderiu à mobilização, diz a categoria.

Outra rodada de protestos está prevista para a próxima quinta-feira (19) em todo o Brasil. No dia 1º de junho, os policiais federais pretendem unir forças com os servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em grande marcha em Brasília.

Além do Sinpef-RS, o ato desta manhã é apoiado pela Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol) e o Sindicato dos Servidores do Plano Especial do Plano Especial de Cargos da PF (SinpecPF). No total, há 26 sindicatos e entidades representativas dos servidores no Brasil.