Massa de ar polar derruba temperaturas e traz geada ao Rio Grande do Sul

A chegada de uma massa de ar polar ao Rio Grande do Sul provoca o declínio das temperaturas já a partir desta quarta-feira (11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve ocorrer formação de geada em áreas isoladas da Campanha e Serra do Sudeste gaúcho nesta quinta (12).

A temperatura mínima deve ficar em torno de 3° e 5° amanhã nas regiões Sul, Campanha e Serra, com a máxima não passando dos 20° no Estado. Em Porto Alegre, a temperatura vai oscilar entre 14° e 18° com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Na sexta-feira, o tempo seco predomina e os termômetros não devem passar dos 19° na Capital e 23° no Interior gaúcho.

O frio segue predominando no fim de semana, com possibilidade de geada forte em alguns pontos. Segundo o Inmet, há uma pequena possiblidade de neve nas Serras gaúcha e catarinense entre a noite da próxima segunda-feira (16) e a madrugada de terça (17). Nestas áreas, não se descarta a ocorrência de temperaturas negativas.