Porto Alegre volta a enfrentar dias chuvosos

após o alto volume de chuva registrado na semana passada Com uma pausa de cinco dias,, Porto Alegre volta a enfrentar precipitação. Nos próximos sete dias, a chuva deve atingir grande parte do Centro-Oeste do Sul do Brasil, incluindo a Capital, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Nesta quarta-feira (11), as nuvens estarão presentes ao longo do dia, possibilitando uma garoa esparsa. Em razão do tempo instável, a temperatura varia pouco com mínima de 15°C e máxima de 20°C. A umidade seguirá presente com muitas nuvens e pancadas de chuva, em geral, com baixos acumulados na Metade Leste e em parte do Sul do Estado. Já na fronteira Oeste, o ar seco predomina e propicia uma jornada de sol e nuvens, enquanto o vento predomina fraco no quadrante Sul deixando a temperatura amena, com máxima prevista para 22°C, no Estado.

No entanto, o ar seco deve continuar no território gaúcho nos próximos dias, com a previsão de queda na temperatura mínima para quinta-feira (12°C) e sexta-feira (8°C), em Porto Alegre. Já as tardes, devem registrar máxima de 20°C e 21°C, respectivamente. Além disso, há potencial para formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã com impacto na visibilidade.

Devido às chuvas da semana passada, 255 pessoas foram afetadas no Rio Grande do Sul, resultando em um óbito, 63 desabrigados e 191 desalojadas, conforme a última atualização do boletim de eventos adversos da Defesa Civil. Em Alegrete, há 116 pessoas afetadas. No entanto, o município não está contabilizando os desalojados, pois o rio voltou ao seu leito e acredita-se que as pessoas já retornaram a suas residências.

Porém, ao contrário de Alegrete, em Uruguaiana a Defesa Civil fez um alerta, pois a cota de inundação do Baixo Uruguai ainda estava em elevação na segunda-feira. No município, 37 pessoas foram afetadas e quatro famílias, que totalizam 26 pessoas, estão desabrigadas. Em Itaqui, o número de famílias desabrigadas é o dobro, contabilizando 32 pessoas e 64 afetadas. Já em São Borja, as informações do município dão conta que os números seguem inalterados, com 37 pessoas ao todo atingidas pela inundação.

Além da Capital, a projeção de chuva para os próximos sete dias também inclui Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Vitória, Goiânia e talvez até o Distrito Federal e Cuiabá, embora a estação seca gradualmente comece a se instalar em estados do Brasil Central, aponta a Metsul.

Conforme a projeção do modelo meteorológico alemão Icon, os maiores volumes de chuva devem se dar em parte do Sul do Brasil, especialmente em algumas regiões de Santa Catarina e Paraná, e no Sul do Mato Grosso do Sul.